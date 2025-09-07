ЦСКА сделал предложение по Сенону из «Боки». На вингера также претендует «Олимпиакос»
ЦСКА хочет приобрести вингера «Бока Хуниорс» Кевина Сенона.
Армейцы, а также «Олимпиакос», сделали предложения о трансфере 24-летнего аргентинца, и клуб из Буэнос-Айреса занимается их изучением.
Последние два матча Сенон провел в запасе. В 19 играх текущего чемпионата Аргентины на его счету 2 гола.
В феврале обсуждался возможный переход игрока в «Спартак».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
