Александр Мостовой: «Сейчас почему-то притихли те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль»
Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН».
Красно-белые выиграли матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 4:0.
«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чем я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошелку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов.
Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости