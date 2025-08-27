Александр Мостовой: «Сейчас почему-то притихли те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль»

Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН».

Красно-белые выиграли матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 4:0.

«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком » происходит то, о чем я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошелку «Пари НН », в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов.

Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича . Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль », – сказал бывший полузащитник сборной России.