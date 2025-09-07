  • Спортс
29

Клаудиньо: «Скучаю по России. Хотел бы погостить еще раз, когда предоставится возможность»

Клаудиньо заявил, что скучает по России.

Полузащитник «Аль-Садда», ранее выступавший за «Зенит», посетил игру сборной России с командой Катара в Дохе (3:1, второй тайм). 

«Скучаю по России. Я всегда на связи с моими друзьями, хотел бы приехать и погостить еще раз, когда предоставится возможность», – сказал полузащитник «Аль-Садда», ранее выступавший за «Зенит». 

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура. Позже игрок сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение». И заявил о желании посетить матч россиян и приехать в РФ на игру «Зенита».

Илья Учватов
«Чемпионат»
