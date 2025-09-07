  • Спортс
  «Да, это Роналду, но у вас есть своя команда, поддерживайте ее. Некоторых вещей я не понимаю». Экс-тренер Армении Минасян о внимании фанатов к Криштиану
«Да, это Роналду, но у вас есть своя команда, поддерживайте ее. Некоторых вещей я не понимаю». Экс-тренер Армении Минасян о внимании фанатов к Криштиану

Вардан Минасян остался недоволен ажиотажем вокруг Криштиану Роналду в Армении.

Вчера сборная Армении принимала команду Португалии в рамках квалификации ЧМ-2026. Португальцы одержали победу со счетом 5:0, Роналду сделал дубль.

«В каждой сборной есть звезды, но надо уделять больше внимания своей команде. Некоторых вещей я не понимаю.

Да, это Португалия, это Роналду. Но у вас есть своя команда, поддерживайте ее», – сказал бывший тренер сборной Армении.

