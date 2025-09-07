Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар». Воспитанник парижан провел 20 лет в клубе

Преснель Кимпембе покинул «ПСЖ».

30-летний защитник подписал контракт с «Катаром».

Воспитанник парижан начал заниматься в академии в 2005 году, а дебютировал за первую команду в 2014-м.

В феврале 2023 года он получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего вернулся на поле лишь спустя почти два года.

Всего француз провел 241 матч за «ПСЖ », забив 3 гола, отдав 2 результативные передачи и 31 раз надев капитанскую повязку.

Вместе с клубом Кимпембе стал восьмикратным чемпионом Франции, семикратным обладателем Кубка Франции, шестикратным обладателем Суперкубка страны, пятикратным обладателем Кубка лиги и победил в Лиге чемпионов.