Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар». Воспитанник парижан провел 20 лет в клубе
Преснель Кимпембе покинул «ПСЖ».
30-летний защитник подписал контракт с «Катаром».
Воспитанник парижан начал заниматься в академии в 2005 году, а дебютировал за первую команду в 2014-м.
В феврале 2023 года он получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего вернулся на поле лишь спустя почти два года.
Всего француз провел 241 матч за «ПСЖ», забив 3 гола, отдав 2 результативные передачи и 31 раз надев капитанскую повязку.
Вместе с клубом Кимпембе стал восьмикратным чемпионом Франции, семикратным обладателем Кубка Франции, шестикратным обладателем Суперкубка страны, пятикратным обладателем Кубка лиги и победил в Лиге чемпионов.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3412 голосов
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: cайт «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости