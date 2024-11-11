Кимпембе о травме: «Разрыв ахиллова сухожилия хуже «крестов». В жизни бы не подумал, что проживу почти два года без футбола – не знаю, когда вернусь»

Преснель Кимпембе рассказал о своем восстановлении после травмы.

Защитник «ПСЖ» не играл с февраля 2023 года из-за травмы ахиллова сухожилия. В августе стало известно о новой травме француза.

– Все складывается отлично. Я хорошо себя чувствую. Я смог вернуться к работе с командой. Это был долгий год.

– Вы думали о завершении карьеры?

– Нет, никогда. У меня был разрыв ахиллова сухожилия. Это худшая травма. Для тех, кто не знает, – это хуже, чем [повредить] крестообразные связки.

Мы ставим под сомнение все. Даже если я покажусь «мертвым», я знаю, что смогу вернуться.

В жизни бы не подумал, что проживу без футбола полтора или почти два года, проявляя такое терпение. Ждать, ждать и еще раз ждать… Мы тренируемся каждый день, не знаю, когда вернусь.

Единственное, чего я хотел, – это просто быть с командой, потому что я провел полтора года в полном одиночестве, в стороне от них. Я тренировался, когда они заканчивали [тренировки].

Мне удалось внести свой вклад в дело, оставаясь максимально близко к команде, посещая все матчи Лиги чемпионов. Я поддерживал их, как и они меня. И я смог остаться в рамках обычной рутины игрока.

Я лишь жду подходящего момента. Когда придет время, я пойму это. И тогда вы откроете для себя нового Преснеля , всегда готового защищать цвета клуба с той же яростью и упорством, – сказал защитник «ПСЖ ».