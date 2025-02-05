Кимпембе сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля 2023-го – в матче с «Ле-Маном» в Кубке. Защитник пропустил 709 дней из-за травм

Преснель Кимпембе сыграл за «ПСЖ» впервые за почти 2 года.

Защитник парижского клуба заменил Вильяна Пачо на 81-й минуте матча с «Ле-Маном » в 1/8 финала Кубка Франции (2:0).

Последний раз Кимпембе выходил на поле 709 дней назад – 26 февраля 2023 года в матче против «Марселя». Футболист почти полтора года восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия, а в августе 2024-го, уже после возвращения в общую группу «ПСЖ », вновь получил травму.