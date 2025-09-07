Сафонов сыграет с Катаром, подтвердил Кафанов: «Матвей готов психологически, с большой мотивацией»

Виталий Кафанов подтвердил, что Матвей Сафонов сыграет в матче с Катаром.

Сегодня сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с катарцами в Эр-Райяне. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

«Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара , он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко ], что будут играть.

Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией», – сказал тренер вратарей сборной России.