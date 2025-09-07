Дивеев о погоде в Катаре: «Очень душно и влажно. У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы начали выделять воду»
Игорь Дивеев рассказал о погодных условиях в Катаре.
Сегодня сборная России проведет гостевой товарищеский матч со сборной арабской страны. Согласно прогнозам, к началу игры воздух прогреется до 36 градусов.
«По первым ощущения, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно.
У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы [на форме] начали выделять воду», — сказал защитник сборной России и ЦСКА.
Нули России с Иорданией – как вам?27075 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости