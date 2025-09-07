  • Спортс
Дивеев о погоде в Катаре: «Очень душно и влажно. У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы начали выделять воду»

Игорь Дивеев рассказал о погодных условиях в Катаре.

Сегодня сборная России проведет гостевой товарищеский матч со сборной арабской страны. Согласно прогнозам, к началу игры воздух прогреется до 36 градусов.

«По первым ощущения, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно. 

У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы [на форме] начали выделять воду», — сказал защитник сборной России и ЦСКА.

