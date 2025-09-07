Гасилин о Карпине: «Хочется, чтобы тренер сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за»

Алексей Гасилин не поддерживает совмещение постов тренера в сборной и клубе.

— Вам не кажется, что настроение «Динамо» переносится на сборную?

— Я бы не стал это связывать. Просто одно на другое наложилось, и нам всем кажется, что это так, мы стараемся это как‑то притянуть. Я бы не связывал две ситуации.

Хочу пожелать сил Валерию Георгиевичу, потому что ему очень трудно. Я не знаю, сколько у него есть внутреннего ресурса… В команде мысли не самые положительные, потом надо переключиться на сборную, где все смотрят на тебя. Это очень тяжело.

Я не думаю, что нам надо все это связывать. Просто это стечение обстоятельств, но все‑таки хочется, чтобы тренер национальной сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за, — сказал бывший нападающий «Зенита».