Хенесс о Нагельсманне после 0:2 со Словакией: «Современные тренеры часто делают изменения – не понимаю этого. Юлиан по-прежнему тот, кто нужен Германии – сегодня сыграем лучше, уверен»

Ули Хенесс высказался о Юлиане Нагельсманне после поражения сборной Германии.

В четверг немцы уступили Словакии в матче отбора ЧМ-2026 (0:2). Сегодня сборная Германии примет команду Северной Ирландии – игра начнется в 21:45 по московскому времени.

«Все мы знаем, что [в матче со Словакией] дела шли не очень хорошо. Но я предпочел бы проиграть в первом матче, чем в важных играх позже. Конечно, он [Нагельсманн ] по-прежнему тот, кто нам нужен. Не нужно бросать все после одного матча. Я уверен, что сегодня мы сыграем лучше. Нам следует больше обсуждать немецкий футбол, а не только трансферы, трансферы и еще раз трансферы. В этом случае мы будем играть лучше.

Я немного старомоден. Современные тренеры очень часто делают изменения. Мы никогда не играем одним и тем же составом. Они [тренеры] также часто меняют схему во время игры, например, переходя с четверки защитников на тройку. Я этого совершенно не понимаю», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире SPORT1-Doppelpass.