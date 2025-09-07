  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хенесс о Нагельсманне после 0:2 со Словакией: «Современные тренеры часто делают изменения – не понимаю этого. Юлиан по-прежнему тот, кто нужен Германии – сегодня сыграем лучше, уверен»
11

Хенесс о Нагельсманне после 0:2 со Словакией: «Современные тренеры часто делают изменения – не понимаю этого. Юлиан по-прежнему тот, кто нужен Германии – сегодня сыграем лучше, уверен»

Ули Хенесс высказался о Юлиане Нагельсманне после поражения сборной Германии.

В четверг немцы уступили Словакии в матче отбора ЧМ-2026 (0:2). Сегодня сборная Германии примет команду Северной Ирландии – игра начнется в 21:45 по московскому времени.

«Все мы знаем, что [в матче со Словакией] дела шли не очень хорошо. Но я предпочел бы проиграть в первом матче, чем в важных играх позже. Конечно, он [Нагельсманн] по-прежнему тот, кто нам нужен. Не нужно бросать все после одного матча. Я уверен, что сегодня мы сыграем лучше. Нам следует больше обсуждать немецкий футбол, а не только трансферы, трансферы и еще раз трансферы. В этом случае мы будем играть лучше.

Я немного старомоден. Современные тренеры очень часто делают изменения. Мы никогда не играем одним и тем же составом. Они [тренеры] также часто меняют схему во время игры, например, переходя с четверки защитников на тройку. Я этого совершенно не понимаю», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире SPORT1-Doppelpass.

Нули России с Иорданией – как вам?27080 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoСборная Германии по футболу
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoЮлиан Нагельсманн
logoСборная Словакии по футболу
logoУли Хенесс
logoбундеслига Германия
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагельсманн не боится увольнения из сборной Германии: «Мне хватает ума понять, что пишут СМИ, даже если я этого не читаю. Я не изменю принципы, иначе тренировал бы журналистов»
13вчера, 20:00
Рюдигер, Та и Коллинз столкнулись с расизмом в соцсетях после 0:2 от Словакии. DFB обратится в прокуратуру
455 сентября, 19:11
Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% – заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя – придется сложно»
235 сентября, 06:54
Главные новости
Россия – Катар. Сафонов, Миранчуки, Головин и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
1025 минут назадLive
Роналду о заплакавшем болельщике из Армении: «Я завел нового друга. Благодарен за любовь и поддержку»
59 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Литвы, Германия примет Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Грузия разгромила Болгарию
4429 минут назад
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар». Воспитанник парижан провел 20 лет в клубе
1450 минут назад
57 762 зрителя на матче женских «Баварии» и «Байера» на «Альянц-Арене» – новый рекорд женской Бундеслиги
20сегодня, 14:09
Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром
49сегодня, 13:56
Соседи вратаря «Ман Сити» Беттинелли недовольны строительством парковки возле его особняка. Власти могут обязать футболиста снести постройку (The Sun)
16сегодня, 13:42
Нашей статистике нужен лучший дизайн – откликайтесь на вакансию продуктового дизайнера!
сегодня, 13:00Вакансия
Канчельскис о лимите: «Отмените его, если хотите развития. Российский футболист будет сигарету курить, понимая, что останется в составе и будет играть»
16сегодня, 12:36
Карпин о сборной России: «Составы на официальные игры были бы другими. Сейчас мы учитываем соперника, но больше отталкиваемся от себя»
17сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Онана согласился на аренду в «Трабзонспор» (talkSPORT)
39 минут назад
Товарищеский матч. «Локомотив» в гостях у «Торпедо-БелАЗ»
622 минуты назадLive
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»
527 минут назадLive
Хомуха о «Зените»: «Необходим костяк из россиян, а не легионеров. С учетом лимита и отсутствия еврокубков нужно переформатировать команду»
530 минут назад
Защитник Иордании Абу-Араб о России: «У нас люди знают, что это одна из самых красивых стран. Многие видели чемпионат мира – потрясающая организация»
39 минут назад
Лукаку не вернется раньше декабря, показал последний осмотр. Ранее форвард «Наполи» отказался от операции и выбрал консервативное лечение (Football Italia)
140 минут назад
Футболистка «Крыльев» Пешкова потеряла сознание в конце 1-го тайма матча со «Спартаком». Ее увезли на скорой помощи
155 минут назад
Милан Вьештица: «Быть тренером «Зенита» – мой приоритет. Сначала я готов работать в любом клубе РПЛ»
2сегодня, 14:17
Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»
12сегодня, 14:08
Мбаппе о «Реале»: «Счастлив там, где нахожусь – все знают, что я мечтал об этом. В Испании я получаю много любви, уважения и признания»
6сегодня, 13:53