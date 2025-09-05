  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рюдигер, Та и Коллинз подверглись расизму в соцсетях после 0:2 от Словакии. DFB обратится в прокуратуру
37

Рюдигер, Та и Коллинз подверглись расизму в соцсетях после 0:2 от Словакии. DFB обратится в прокуратуру

Футболисты сборной Германии столкнулись с расизмом после поражения от Словакии.

Команда Юлиана Нагельсманна потерпела поражение со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026.

Sky Sport Deutschland сообщает, что Антонио Рюдигер, Джонатан Та и Ннамди Коллинз подверглись оскорблениям на почве расизма в соцсетях.

Немецкий футбольный союз подтвердил, что соответствующие комментарии будут переданы в прокуратуру.

Нули России с Иорданией – как вам?18521 голос
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
дискриминация
logoАйнтрахт Франкфурт
logoРеал Мадрид
соцсети
logoБавария
logoСборная Германии по футболу
logoДжонатан Та
происшествия
logoКвалификация ЧМ
logoбундеслига Германия
болельщики
logoЛа Лига
logoСборная Словакии по футболу
logoНнамди Коллинз
logoАнтонио Рюдигер
logoНемецкий футбольный союз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам
22вчера, 15:35Фото
Фанат «Эспаньола» согласился на год тюрьмы и штраф в 1086 евро за расизм в адрес Иньяки Уильямса в 2020-м
173 сентября, 14:28
Задержан 59-летний мужчина, оскорблявший защитницу сборной Англии Картер на почве расизма в соцсетях. Полиция ожидает, что таких арестов будет много в ближайшие месяцы
728 августа, 17:22
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
16 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
10сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
427 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
241 минуту назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
155 минут назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
6сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
3сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
10сегодня, 01:29