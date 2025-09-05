Рюдигер, Та и Коллинз подверглись расизму в соцсетях после 0:2 от Словакии. DFB обратится в прокуратуру
Футболисты сборной Германии столкнулись с расизмом после поражения от Словакии.
Команда Юлиана Нагельсманна потерпела поражение со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026.
Sky Sport Deutschland сообщает, что Антонио Рюдигер, Джонатан Та и Ннамди Коллинз подверглись оскорблениям на почве расизма в соцсетях.
Немецкий футбольный союз подтвердил, что соответствующие комментарии будут переданы в прокуратуру.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
