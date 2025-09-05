Рюдигер, Та и Коллинз подверглись расизму в соцсетях после 0:2 от Словакии. DFB обратится в прокуратуру

Футболисты сборной Германии столкнулись с расизмом после поражения от Словакии.

Команда Юлиана Нагельсманна потерпела поражение со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026.

Sky Sport Deutschland сообщает, что Антонио Рюдигер , Джонатан Та и Ннамди Коллинз подверглись оскорблениям на почве расизма в соцсетях.

Немецкий футбольный союз подтвердил, что соответствующие комментарии будут переданы в прокуратуру.