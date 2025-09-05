Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% – заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя – придется сложно»

Юлиан Нагельсманн высказался о недостатке настроя у сборной Германии.

Немецкая национальная команда проиграла сборной Словакии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2026.

«Я не в растерянности. Не собираюсь никого разоблачать. Я разберусь со всем внутри команды. Я не в тупике, нет.

Если начать с самых простых вещей, например, эмоций, то соперник в этом был намного лучше нас с первой до последней минуты. Это факт.

Как ни странно, более заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол, чем мы.

Сейчас мы не можем с такими соперниками быть полными уверенности и играть только на 80 процентов.

Если мы не сможем добиться нужного эмоционального настроя, то придется сложно. Качество игры в таком случае уже не имеет значения», – сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн .

