Нагельсманн не боится увольнения из сборной Германии: «Мне хватает ума понять, что пишут СМИ, даже если я этого не читаю. Я не изменю принципы, иначе тренировал бы журналистов»

Юлиан Нагельсманн не боится увольнения из сборной Германии.

В четверг немцы уступили Словакии в матче отбора ЧМ-2026 (0:2). Завтра сборная Германии примет команду Северной Ирландии.

О том, не боится ли потерять работу в случае поражения завтра

«Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. Завтра мы справимся лучше».

О критике в СМИ

«Все подряд я не читаю. Я бы сказал, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Когда все идет хорошо – все идет хорошо. Мы сыграли плохо и провели неудачный матч. Тогда нужно принять критику, но я не собираюсь все менять.

Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов», – сказал главный тренер сборной Германии.