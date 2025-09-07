  • Спортс
  • Президент «Сьона» о 3:5 с «Зенитом»: «Жаль, что судья назначил несуществующий пенальти. Судейство остается проблемой – сейчас такое везде»
Президент «Сьона» о 3:5 с «Зенитом»: «Жаль, что судья назначил несуществующий пенальти. Судейство остается проблемой – сейчас такое везде»

Президент «Сьона» остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

В товарищеском матче на «Газпром Арене» команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 5:3.

Во 2-м тайме главный арбитр матча Ян Бобровский назначил пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку игроку швейцарского клуба. На 63-й минуте 11-метровый реализовал Лусиано Гонду.

«Жаль, что судья назначил пенальти – он был совершенно несуществующим. В остальном игра получилась хорошей, но, как и всегда, судейство остается проблемой, и такое сейчас везде», – сказал Кристиан Константин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
