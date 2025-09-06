Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»

Сергей Семак хотел бы чаще играть с европейскими командами.

Сегодня «Зенит » обыграл «Сьон » в товарищеском матче – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене».

– Несмотря на товарищеский характер матча, он вышел довольно боевым: много фолов, желтые карточки и даже травма у соперника.

– Это игра, и ее статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков.

Конечно, о таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются, – сказал главный тренер «Зенита».