Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
Сергей Семак хотел бы чаще играть с европейскими командами.
Сегодня «Зенит» обыграл «Сьон» в товарищеском матче – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене».
– Несмотря на товарищеский характер матча, он вышел довольно боевым: много фолов, желтые карточки и даже травма у соперника.
– Это игра, и ее статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков.
Конечно, о таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются, – сказал главный тренер «Зенита».
Нули России с Иорданией – как вам?24439 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости