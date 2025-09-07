Адамов про 5:3 с «Сьоном»: «Зенит» плохо играл в обороне, мы недовольны. Игра в атаке понравилась»
Арсен Адамов недоволен игрой «Зенита» в обороне против «Сьона».
Петербуржцы обыграли швейцарский клуб в товарищеском матче – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене».
«Понравилась игра в атаке, но в обороне мы плохо играли, поэтому пропустили три гола.
Наверняка матч понравился зрителям из-за обилия забитых мячей, но мы недовольны обороной.
У «Сьона» хорошая команда, они неплохо владели мячом и атаковали», – сказал защитник «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
