Адамов про 5:3 с «Сьоном»: «Зенит» плохо играл в обороне, мы недовольны. Игра в атаке понравилась»

Арсен Адамов недоволен игрой «Зенита» в обороне против «Сьона».

Петербуржцы обыграли швейцарский клуб в товарищеском матче – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене».

«Понравилась игра в атаке, но в обороне мы плохо играли, поэтому пропустили три гола.

Наверняка матч понравился зрителям из-за обилия забитых мячей, но мы недовольны обороной.

У «Сьона » хорошая команда, они неплохо владели мячом и атаковали», – сказал защитник «Зенита ».