  • Германия с 0 очков идет последней в группе А отбора ЧМ-2026 после 1-го матча. Северная Ирландия лидирует, Словакия – 2-я, Люксембург – 3-й
Германия с 0 очков идет последней в группе А отбора ЧМ-2026 после 1-го матча. Северная Ирландия лидирует, Словакия – 2-я, Люксембург – 3-й

Германия занимает последнее место в группе А в квалификации к ЧМ-2026.

В четверг команда под руководством тренера Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Словакии со счетом 0:2 в матче отбора к ЧМ-2026. 

Таким образом, Германия с 0 баллов в 1 матче занимает последнее место в группе А, уступая Люксембургу, у которого тоже 0 очков, по дополнительным показателям. У Словакии и Северной Ирландии по 3 балла, североирландцы лидируют в квартете. 

Напомним, что напрямую из группы выходит команда, занявшая 1-е место. Сборная, ставшая 2-й, сыграет в плей-офф.

Германия проиграла 3-й матч подряд – 0:2 от Словакии. У немцев 1 победа в 5 играх в 2025 году

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
