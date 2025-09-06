Дембеле пропустит 6 недель. Вингер «ПСЖ» получил травму задней поверхности бедра в матче Франции и Украины

Усман Дембеле пропустит больше месяца из-за травмы.

Вингер «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча сборных Франции и Украины в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, 28-летний футболист пропустит около 6 недель.

Отмечается, что Дезире Дуэ , который тоже покинул расположение сборной из-за травмы, не сможет принять участие в игре с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ

👉 Заменить Дембеле в Фэнтези Лиги 1 / Создать команду в Фэнтези Лиги 1