Глебов о «Динамо»: «Есть понимание, в чем проблема. Главное – не кидать весла и стараться исправлять положение»

Данил Глебов высказался о сложностях «Динамо» в текущем сезоне.

Бело‑голубые набрали 8 очков в семи турах и занимают 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России у команды 4 очка после трех туров.

«Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какой она есть. Главное – не кидать весла и стараться исправлять положение.

Есть понимание, в чем проблема, но пусть это останется при мне. Надеюсь, что исправим и игру, и турнирную позицию, и глобально наладим ситуацию», – сказал полузащитник «Динамо.

