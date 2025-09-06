Дядюн о проблемах Карпина в «Динамо»: «Все приводят Гвардиолу в пример, который полтора года прививал «Сити» свою философию. 7 туров – маленькая дистанция»

Владимир Дядюн считает, что Валерию Карпину в «Динамо» нужно дать время.

Бело-голубые после 7 туров занимают 9-е место с 8-ю очками.

«Вокруг Карпина сейчас много разговоров. Уже все сказали, что ему нужно дать время на адаптацию. И в качестве примера все приводят Гвардиолу , которому понадобилось полтора года, чтобы привить «Манчестер Сити » свою философию. Семь туров – это маленькая дистанция. Чем больше туров прошло, тем проще спрогнозировать итоговый результат.

Это простая математика. В первых семи турах «Динамо» могло сыграть очень круто, а могло сыграть очень плохо. От игры к игре «Динамо» будет прибавлять. Вопрос, через сколько оно выйдет на свой пик. Еще через сезон или через полтора сезона. Нельзя делать выводы о работе Карпина в «Динамо» спустя семь туров», – сказал бывший нападающий «Динамо ».