Генич о Карпине: «Ситуация хреновая. Не понимаю, почему «Динамо» и РФС пошли на совмещение»

Константин Генич высказался о совмещении Валерием Карпиным тренерских постов.

«Ситуация хреновая. Просто не понимаю, почему «Динамо » на это пошло.

Почему на это идет «Ростов » – понятно. Почему на это идет РФС – не понимаю.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову , Онопко , почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение?» – сказал комментатор «Матч ТВ».