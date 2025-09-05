Генич о Карпине: «Ситуация хреновая. Не понимаю, почему «Динамо» и РФС пошли на совмещение»
Константин Генич высказался о совмещении Валерием Карпиным тренерских постов.
«Ситуация хреновая. Просто не понимаю, почему «Динамо» на это пошло.
Почему на это идет «Ростов» – понятно. Почему на это идет РФС – не понимаю.
При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко, почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение?» – сказал комментатор «Матч ТВ».
Нули России с Иорданией – как вам?18523 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости