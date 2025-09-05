Губерниев о «Динамо»: «У Карпина проверка – на красивые лозунги, крепкие выражения и работу экспертов «Матч ТВ» неудачи не спишешь. Насколько у тех, кто его приглашал, хватит терпения?»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Валерия Карпина в «Динамо».

– Как перерыв повлияет на «Динамо»?

– 50/50, либо сложится, либо нет. Карпин, конечно, попал в очень сложную ситуацию, и ему из этой ситуации выходить. Сейчас у Карпина настоящая проверка мастерства – тренерского, методистского. И гибкости, потому что нужно что-то делать. На красивые лозунги, крепкие выражения или работу экспертов «Матч ТВ» неудачи не спишешь.

Поэтому Карпину сейчас, с одной стороны, не позавидуешь, а с другой – позавидуешь, потому что у него две зарплаты и две работы. Есть возможность переключиться с «Динамо» на сборную. Если в сборной можно более-менее спокойно дышать, то в «Динамо» у него цейтнот. Не думаю, что кредит доверия очень удлиненный, ближайшие несколько игр будут ключевыми.

– «Динамо» неплохо выступало при Гусеве. Может быть, вернуть его?

– Это решать акционерам, давайте мы Карпина не будем списывать со счетов. Ничего еще не потеряно, разумеется. Я разговаривал с некоторыми футболистами московского «Динамо» – требования там современные. Вопрос только в том, насколько есть подход к футболистам, чтобы они выполнили эти требования, и насколько квалификация футболистов позволяет их выполнить. Поэтому давайте дадим как минимум несколько матчей.

Вопрос ведь в другом: насколько у тех людей, которые приглашали Карпина, хватит терпения, если что-то пойдет не так? – сказал комментатор «Матч ТВ » Губерниев.

После семи туров «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 8 очков.