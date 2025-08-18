  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»
5

Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»

Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей на матчи сборной России в сентябре.

В расширенный состав сборной на матчи с Иорданией и Катаром вошли Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Виталий Гудиев, Евгений Ставер и Александр Максименко.

– Впервые вызов в главную команду получил Виталий Гудиев. Чем он вам приглянулся на данном этапе?

– Виталий – это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности.  В этом сезоне появляется надежность и стабильность. Думаю, что это заслуга тренера вратарей клуба Владимира Савченко. Недавно посещал тренировки «Акрона». Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб дает понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание. 

– В марте свой первый сбор в национальной сборной провел Евгений Ставер. В июне вызов в команду он не получил, но сейчас снова претендует на попадание в состав на УТС. Вам понравилось, как Женя проявил себя на стартовом отрезке нового сезона с «Рубином»?    

– В июньском сборе приняли участие вратари, которые на отрезке после мартовского сбора показали себя лучше. Женя начал новый сезон и провел стартовый отрезок неплохо. В матче с ЦСКА пропустил пять мячей – это, конечно, много. Но грубых ошибок не допускал. Надежность и количество голевых ошибок – главные критерии, на которые мы смотрим при отборе в национальную команду. 

– На днях Матвей Сафонов завоевал очередной трофей в составе ПСЖ, выиграв Суперкубок УЕФА. Созванивались с ним перед включением его в расширенный состав?

– Пока что нет, у нас был разговор с Матвеем перед Суперкубком УЕФА. Говорили, что скоро созвонимся, обсудим, как будем задействовать его в предстоящих играх сборной с Иорданией и Катаром. 

– Еще два игрока основной вратарской обоймы – Александр Максименко и Станислав Агкацев. 

– Недавно был на тренировках «Спартака», общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность.  

Стас пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную. Очень бы хотелось, чтобы он провел этот сезон не хуже предыдущего, в котором он был признан лучшим игроком РПЛ. Хочу пожелать Стасу, чтобы он удержал высокую планку, которую поднял в прошлом году.

– Сколько вратарей останется в финальном составе?

– Нужно отметить, что расширенный состав – не окончательный. Команды проведут еще по два матча до объявления итогового списка национальной сборной. В этом списке возможны изменения, и в него могут быть включены другие вратари. В окончательный список войдут четверо, на матчи будут заявлены трое, – сказал тренер вратарей сборной России.

А что теперь делать со Станковичем?20401 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoСтанислав Агкацев
logoлига 1 Франция
logoСпартак
logoВиталий Кафанов
logoАлександр Максименко
logoСборная России по футболу
logoАкрон
logoКраснодар
logoПСЖ
logoРубин
logoЕвгений Ставер
logoМатвей Сафонов
logoВиталий Гудиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
10015 августа, 19:51
Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина
4626 июня, 09:59
Представители бывшей жены Сафонова подтвердили, что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве
10425 июня, 07:45
Главные новости
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
2618 минут назад
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
5826 минут назад
Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
1436 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Тренеру и команде нужно время на адаптацию друг к другу. Мы все должны работать над улучшением результатов»
1648 минут назад
ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
3050 минут назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
57 минут назадТесты и игры
Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились
1158 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»
55сегодня, 12:56
Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»
24сегодня, 12:48
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
24сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
2 минуты назад
Гасилин про 2:2 с «Зенитом»: «Для «Спартака» почти как поражение. Нужно забивать свои моменты, но пенальти был с «душком». Лучше бы красно-белые проиграли, чтобы Станковича убрали»
4 минуты назад
Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»
311 минут назад
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
716 минут назад
Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»
332 минуты назад
Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»
335 минут назад
Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
344 минуты назад
Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»
3сегодня, 12:57
«Ювентус» не продал Локателли «Аль-Ахли» за 25 млн евро
4сегодня, 12:38
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
2сегодня, 12:17Фото