Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»

Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей на матчи сборной России в сентябре.

В расширенный состав сборной на матчи с Иорданией и Катаром вошли Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Виталий Гудиев, Евгений Ставер и Александр Максименко.

– Впервые вызов в главную команду получил Виталий Гудиев. Чем он вам приглянулся на данном этапе?

– Виталий – это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности. В этом сезоне появляется надежность и стабильность. Думаю, что это заслуга тренера вратарей клуба Владимира Савченко. Недавно посещал тренировки «Акрона ». Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб дает понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание.

– В марте свой первый сбор в национальной сборной провел Евгений Ставер. В июне вызов в команду он не получил, но сейчас снова претендует на попадание в состав на УТС. Вам понравилось, как Женя проявил себя на стартовом отрезке нового сезона с «Рубином»?

– В июньском сборе приняли участие вратари, которые на отрезке после мартовского сбора показали себя лучше. Женя начал новый сезон и провел стартовый отрезок неплохо. В матче с ЦСКА пропустил пять мячей – это, конечно, много. Но грубых ошибок не допускал. Надежность и количество голевых ошибок – главные критерии, на которые мы смотрим при отборе в национальную команду.

– На днях Матвей Сафонов завоевал очередной трофей в составе ПСЖ, выиграв Суперкубок УЕФА. Созванивались с ним перед включением его в расширенный состав?

– Пока что нет, у нас был разговор с Матвеем перед Суперкубком УЕФА. Говорили, что скоро созвонимся, обсудим, как будем задействовать его в предстоящих играх сборной с Иорданией и Катаром.

– Еще два игрока основной вратарской обоймы – Александр Максименко и Станислав Агкацев.

– Недавно был на тренировках «Спартака», общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность.

Стас пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную. Очень бы хотелось, чтобы он провел этот сезон не хуже предыдущего, в котором он был признан лучшим игроком РПЛ. Хочу пожелать Стасу, чтобы он удержал высокую планку, которую поднял в прошлом году.

– Сколько вратарей останется в финальном составе?

– Нужно отметить, что расширенный состав – не окончательный. Команды проведут еще по два матча до объявления итогового списка национальной сборной. В этом списке возможны изменения, и в него могут быть включены другие вратари. В окончательный список войдут четверо, на матчи будут заявлены трое, – сказал тренер вратарей сборной России.