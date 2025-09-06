Динияр Билялетдинов: «У катарцев никаких шансов на фоне сборной России. Перелет и погодные условия не должны повлиять. Тем более будет мотивация реабилитироваться за игру с Иорданией»
BetBoom товарищеский матч национальной команды пройдет 7 сентября в Дохе.
В четверг сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0).
«У катарцев нет никаких шансов на фоне сборной России. Никакой перелет и погодные условия не должны повлиять. Тем более у команды Карпина будет дополнительная мотивация реабилитироваться за неудачный результат игры с Иорданией.
Стоит ли Карпину взять творческий отпуск? Ни в коем случае! Матч с Иорданией совсем не показатель его тренерских проблем. В последние 30 минут матча, когда освежили состав заменами, наша сборная выглядела неплохо. Поэтому будет интересно с каким настроением после невнятной прошлой игры наши футболисты выйдут против Катара. И какие слова найдет Карпин, чтобы их замотивировать», – сказал бывший полузащитник сборной России.