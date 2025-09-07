«Роналду плохо повел себя с сотрудником «Спортинга», и мы его наказали – не взяли на выезд в Мадейру. В его реакции проявился чемпионский дух». Экс-тренер клуба о молодом Криштиану

Экс-ассистент тренера «Спортинга» вспомнил о наказании для Криштиану Роналду.

Форвард «Аль-Насра » выступал за лиссабонский клуб до перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

«Был один непростой случай. Типично детское поведение – он плохо отнесся к сотруднику «Спортинга », и мы его наказали. Нам предстояло сыграть с «Маритиму», и мы ехали на Мадейру (малая родина Роналду – Спортс”).

В течение недели я разговаривал с его матерью, и знаете, к чему они готовились? Друзья, родственники – целый фан-клуб собирался, чтобы посмотреть эту игру. А мы решили его наказать и не взяли с собой на выезд.

Порадовала его реакция на неблагоприятную ситуацию, и в этом проявился его чемпионский дух. Ему это не понравилось, пару-тройку недель он был раздражен, но он упорно трудился каждый день, продолжал тренироваться и играть.

Позже его вернули в состав, и он играл нормально. Если наказание не причиняет боль, то это не наказание. В данном случае наказание подействовало.

Эта история примечательна тем, что это был сложный момент в его карьере, и он все еще помнит об этом как о важном факторе своего становления», – сказал Леонел Понтес, ныне директор «Шанхай Шэньхуа», в интервью Sabado.