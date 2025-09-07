«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах

Гвидо Фьенга отнес Франческо Тотти и Криштиану Роналду к разным типам игроков.

«Я делю великих футболистов на две категории. Первая – это природный талант, этим игрокам Бог ниспослал дар. У меня был один такой игрок – Франческо Тотти . Ты понимаешь, что Тотти другой, по тому, как он касается мяча, мяч движется иначе в его ногах. Он бьет по мячу, даже не глядя на поле, и тот оказывается точно у нападающего.

Затем есть Криштиану Роналду , у которого талант сочетается с упорным трудом. Суперталантливые часто ленивы, потому что знают, что могут сыграть решающую роль без особых усилий, но в середине карьеры они осознают обратное.

Тотти закончил в 40 лет, и, если с ним говорить, он до сих пор верит, что так силен, что мог бы играть в Серии А. Шучу, он мой друг», – сказал бывший гендиректор «Ромы» и «Аль-Насра ».