Адамов о статусе запасного в сборной: «Даже если просто тренируешься с лучшими игроками страны – это большая честь и мотивация. Хочется показать себя с лучшей стороны»

Денис Адамов высказался о своем вызове в сборную России.

— Для вас был неожиданным вызов в сборную с учетом того, что вы меньше месяца назад вытеснили из основы «Зенита» Латышонка и стали регулярно играть в чемпионате России?

— Нет, я всегда жду вызов. Другое дело, что от меня тут ничего не зависит — решение принимает тренерский штаб сборной. Получилось так, что сейчас меня вызвали, чему я очень рад.

— Еще в начале недели тренер вратарей сборной Кафанов анонсировал, что играть будут Максименко, который в итоге вышел на поле в матче с Иорданией, и Сафонов, которого планируют выпустить в основе в Катаре. Какова мотивация ехать в национальную команду, зная, что сыграть сможете только в случае каких-то экстренных обстоятельств?

— Наше дело не только на игры выходить, но и тренироваться. Мы все-таки приехали в сборную. Это в любом случае большая честь и мотивация — даже если ты просто тренируешься в ней вместе с лучшими игроками страны. И хочется показать себя тренерскому штабу с лучшей стороны.

Но, разумеется, каждый ждет свой шанс, чтобы выйти на поле и уже проявить себя непосредственно в матче. Однако здесь уже решать тренерам, кого выпускать, – сказал вратарь «Зенита ».