Адамов – лучший игрок «Зенита» в июле и августе. Вратарь пропустил 3 гола в 5 матчах
Денис Адамов признан лучшим игроком июля и августа в «Зените».
Вратарь петербургского клуба победил в голосовании болельщиков, опередив Густаво Мантуана, Вендела, Андрея Мостового, Максима Глушенкова, Луиса Энрике, Александра Соболева, Матео Кассьерру и Вадима Шилова.
На старте сезона Адамов провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 3 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
