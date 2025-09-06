Адамов – лучший игрок «Зенита» в июле и августе. Вратарь пропустил 3 гола в 5 матчах

Денис Адамов признан лучшим игроком июля и августа в «Зените».

Вратарь петербургского клуба победил в голосовании болельщиков, опередив Густаво Мантуана , Вендела , Андрея Мостового, Максима Глушенкова , Луиса Энрике, Александра Соболева , Матео Кассьерру и Вадима Шилова.

На старте сезона Адамов провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 3 гола.