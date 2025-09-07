Канчельскис о «Локо»: «Дзюба мог остаться и помочь. Молодежь нестабильна: где-то хорошо сыграли и думают, что все умеют. Должна быть пара дядек, чтобы держать всех в тонусе»

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба мог остаться в «Локомотиве».

С прошлого сезона 37-летний форвард выступает за «Акрон».

— «Локомотив» всегда неплохо начинает, а потом какие-то спады, особенно после перерывов на матчи сборной. В том году было то же самое. «Локомотив» даст сбой и будет как обычно бороться за четвертое-пятое.

Причина в молодежи: она нестабильная, где-то хорошо сыграли и думают, что они все умеют, все знают. Конечно, в команде должна быть пара дядек, чтобы держать всех в тонусе.

— Логично было оставить Дзюбу?

— Мы не знаем, почему Артем ушел из команды и что там случилось. Может быть, какой-то конфликт или условия не понравились. Конечно, Дзюба мог остаться и помочь, но есть тренер, совет директоров и президент, которые решают эти вопросы, — сказал экс-игрок сборной России.