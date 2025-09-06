Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»

Геннадий Орлов считает, что Дзюба пригодился бы сборной России больше Мусаева.

4 сентября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0).

«По большому счету Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья.

Где-то есть Тюкавин, но он тоже не мощный парень, не атлет. Он техничный, быстрый, может убежать, но кто будет вести силовую борьбу? Без этого в чужой штрафной не добиться успеха. Все эти проблемы нашей команды вскрылись в игре с Иорданией. Хорошо, что такой матч организовали, а игроки пусть сами себе дают оценку. Они сразу почувствовали, в чем сопернику проигрывают», – сказал футбольный комментатор.