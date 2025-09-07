Канчельскис о ЦСКА: «Самый стабильный клуб в России. На протяжении 12 лет всегда боролся за тройку, чемпионство»
Андрей Канчельскис назвал ЦСКА самым стабильным клубом в России.
«ЦСКА всегда был стабильным. Команда идет в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность — признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России.
По работе Челестини будем говорить в конце сезона. По первым играм неправильно судить, но шансы бороться за чемпионство до конца сезона есть, как и у других команд. Надо их использовать. ЦСКА на протяжении 12 лет всегда боролся за тройку, чемпионство. Опыт у них есть», — сказал бывший полузащитник сборной России.
После 7 туров текущего сезона РПЛ армейцы занимают в таблице второе место.
