Юрист ЦСКА о споре с «Вест Хэмом»: «Это история еще на год-полтора. Если снимут санкции, все станет хорошо»

В ЦСКА рассказали о споре с «Вест Хэмом» по поводу выплат за Николу Влашича.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм» за 30 млн евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. В июне Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро плюс 5% годовых. При этом выплата должна быть произведена после получения лицензии от OFSI (Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании) и/или окончания действия санкционного режима Великобритании либо его изменения таким образом, который позволит «Вест Хэму» осуществить платеж.

– Предугадать столь жесткие ограничения было невозможно. Мы просто не знали, что настолько нас отключат от финансовых каких-то инструментов. Первый платеж прошел – там оплата была структурирована в три транша, первый мы получили без проблем.

А дальше «Вест Хэм» уже максимально последовательно следовал их логике, с которой мы категорически не согласны. Но они говорили, что они из-за форс-мажора заплатить не могут. Зная это наперед, мы бы предусмотрели.

Сейчас мы, безусловно, уже набили шишки, у нас есть наши мозоли, есть формулировки. Это такой deal breaker (условие, препятствующее заключению сделки – Спортс’‘). То есть мы без этих формулировок контракт не подписываем. Мы обязаны предусмотреть согласие контрагента на то, что он будет рассчитываться с третьими лицами по нашему указанию. Мы теперь всегда стараемся говорить, что санкции – это не форс-мажор, и все теперь это знают.

Вернемся к событиям этой зимы – кейс «Херенвена». Мы им платили [за Чидеру Эджуке ], голландскому клубу, у которого есть судебное решение на руках о том, что мы им должны, и им потребовалось несколько месяцев, чтобы получить согласие на получение денег от нас. И это с учетом того, что обязательство по выплате денег возникло до введения санкций.

Вот у них на самом деле достаточно сложное регулирование и ответственность. Они просто не готовы рисковать. Там в каких-то странах – вплоть до уголовной ответственности руководителей за работу с санкционными лицами.

– То есть проблема здесь не в наложенных на Россию санкциях, а именно в наших персональных?

– Да, к сожалению, персональные санкции США сильно бьют.

– Хотя мы говорим как бы о Европе. Поясни, у нас американские санкции, не европейские, – так вы же не из МЛС берете игрока.

– Да, но любое лицо, которое работает с санкционным лицом, которое находится в американских санкционных списках, оно рискует попасть под вторичную ответственность и само оказаться в американских санкционных списках. Оно не надо никому, в первую очередь банкам, потому что у них корреспондентские счета в долларах, они рассчитываются и просто не готовы.

И мы [с «Херенвеном »] обратились к «Вест Хэму », попросили «Вест Хэм» заплатить в пользу «Херенвена». «Херенвен» обратился в свой Минфин – можно ли им получить от «Вест Хэма» деньги. Но, к сожалению, «Вест Хем» был максимально некооперативен.

В какой-то момент «Херенвен» просто устал ждать и и просто молча пошел. Хотя мы просили, говорили: слушайте, коллеги, если вы понимаете, что «Вест Хэм» не кооперирует, если они гасятся, не отвечают, если вам кажется, что это не будет работать, сразу пишите и звоните нам – мы обязательно найдем другой способ оперативно, просто давайте дожмем «Вест Хэм» сейчас.

– Сейчас какие у нас шаги?

– Гипотетический шаг, который мы предприняли, – оспариваем решение CAS в федеральном трибунале Швейцарии. Наше обращение подано – будем ждать обратной связи.

И мы в активной фазе споров по третьему траншу «Вест Хэма» [за Влашича ]. То есть все то, что мы говорим про споры с «Вест Хэмом» – это касается только второго платежа. Отдельно отдельная история будет с судом по третьему платежу.

То есть сейчас спор по третьему платежу находится в ФИФА , и дальше я абсолютно уверен, что проигравшая сторона будет недовольна решением. И у нас будет еще один CAS. Это будет либо «Вест Хэм», либо мы. То есть это история еще, я думаю, на годик-полтора.

– То есть все это было только по второму траншу, а по третьему?

– Все процессе.

– Или просто снимут санкции...

– И тогда все станет хорошо, – рассказал глава юридического отдела ЦСКА Юрий Хабаров.

Напомним, что Влашич с 2022 года выступает за итальянский «Торино ».

ЦСКА о вердикте CAS по Влашичу: «Крайне разочарованы – решение продиктовано политической повесткой. Это по сути бессрочная рассрочка для «Вест Хэма»