Сильянов о словах Слуцкого, что он «средний игрок»: «Это его мнение. Сильные качества? У меня их нет – раз так сказали, что сделаешь»

Александр Сильянов прокомментировал слова Леонида Слуцкого о себе.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа » заявил про футболиста «Локомотива »: «Средний игрок , мне никто не может ответить, в чем он хорош. Я понимаю сильные стороны Ненахова, а Самошников – топовый игрок для России».

– Вас задели слова Слуцкого, он не мог выделить ваши сильные качества?

– Да нет. Это его мнение, что я с этим сделаю.

– Его слова звучат довольно обидно.

– Сколько людей, столько и мнений.

– Давайте выделим ваши сильные качества.

– Нет у меня их. Раз сказали, что нет, значит, нет. Что сделаешь.

– Николай Писарев говорит, что у вас просто нет качеств слабых. Кому больше верим – ему или Слуцкому?

– Пусть кому хотят, тому и верят, – сказал защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов .