Сильянов о словах Слуцкого, что он «средний игрок»: «Это его мнение. Сильные качества? У меня их нет – раз так сказали, что сделаешь»
Александр Сильянов прокомментировал слова Леонида Слуцкого о себе.
Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» заявил про футболиста «Локомотива»: «Средний игрок, мне никто не может ответить, в чем он хорош. Я понимаю сильные стороны Ненахова, а Самошников – топовый игрок для России».
– Вас задели слова Слуцкого, он не мог выделить ваши сильные качества?
– Да нет. Это его мнение, что я с этим сделаю.
– Его слова звучат довольно обидно.
– Сколько людей, столько и мнений.
– Давайте выделим ваши сильные качества.
– Нет у меня их. Раз сказали, что нет, значит, нет. Что сделаешь.
– Николай Писарев говорит, что у вас просто нет качеств слабых. Кому больше верим – ему или Слуцкому?
– Пусть кому хотят, тому и верят, – сказал защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов.
Нули России с Иорданией – как вам?23718 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости