Маттеус про 0:2 от Словакии: «Ужасная игра Германии, все запросто могло закончиться 0:5. Когда у проигравших лучшим был вратарь, это говорит само за себя. Эксперименты Нагельсманна не нравятся»

Лотар Маттеус раскритиковал сборную Германии после поражения от Словакии (0:2).

– Проиграть 0:2 можно всегда, вопрос в том, как это произошло. Гораздо удивительнее, чем сам проигрыш, была манера игры. Ужасная игра. И, если честно, результат еще хороший, все запросто могло закончиться 0:4 или 0:5. Когда ты проигрываешь 0:2, а лучшим игроком становится твой вратарь, это говорит само за себя.

И мне не нравятся эти эксперименты. Я вообще не понял, во что мы играли, каков был план. И я просто не могу смириться с этими постоянными тактическими изменениями.

– Сильно критикуют не только их, но значительная часть внимания уделена Рюдигеру и Виртцу.

Если брать за основу только последнюю игру, то почти всю команду пришлось бы менять. У Рюдигера обычно переизбыток желания, а не нехватка. Но после одной действительно плохой игры не стоит все разносить в пух и прах. Юлиану Нагельсманну теперь нельзя оглядываться на имена и заслуги. И если проблема в настрое и эмоциях, то я в первую очередь думаю о таких игроках, как Антон , Андрих и Шлоттербек – если он снова будет в форме», – сказал бывший защитник сборной Германии .