  • Белоус про инициативы Дегтярева: «Попавшие в управление спортом придумывают что угодно, кроме необходимого. Не лезьте в профессиональный футбол! Там есть люди, которые разбираются лучше»
36

Белоус про инициативы Дегтярева: «Попавшие в управление спортом придумывают что угодно, кроме необходимого. Не лезьте в профессиональный футбол! Там есть люди, которые разбираются лучше»

Юрий Белоус не поддерживает инициативы Михаила Дегтярева в области футбола.

– Как вы считаете, клубы РПЛ не будут занижать трансферы, уводя часть денег «в тень»?

– Мне сложно комментировать очередную глупость. За четверть века что только не придумывали: и налог на иностранных тренеров, и еще какие-то глупости. Это просто катастрофа.

Вместо того, чтобы вкладывать государственные деньги в развитие детско-юношеского футбола, в его инфраструктуру, те, кто волею случая попали в управление спортом, придумывают все что угодно, кроме того, что необходимо делать.

– Что нужно было бы сделать?

– Прежде всего, нужно было бы разобраться с монополией по финансированию профессиональных клубов суммами выше тех, которые они сами зарабатывают. Отпустите клубы, дайте людям спокойно жить! Пускай бюджет клубов будет в 10 раз меньше, но это будет то, что клубы зарабатывают сами. Ничего больше не надо придумывать. 

Сделайте это нормально, как происходит во всем мире: не государственное финансирование профессионального футбола, которое будет уходить на зарплаты в том числе и легионеров, а дайте возможность клубам тратить деньги, которые они сами зарабатывают. Отстаньте от профессионального футбола! Сам РФС совместно с РПЛ во всем разберется. Вот о чем нужно говорить, а не придумывать инициативы.

– К чему приведет данной законопроект, если он будет принят?

– В таком случае я могу только развести руками. Слава богу, что все странные законопроекты за последние 25 лет не были приняты. У нас получается очень деятельный министр, который пускай занимается развитием массового спорта и так далее. Не лезьте вы в профессиональный футбол! Там есть люди, которые разбираются в этом деле гораздо лучше.

Самое главное – ограничьте проникновение государственных денег и государственной монополии в профессиональный футбол. Тратьте их только на инфраструктуру, детей и все прочее. Пусть клубы сами зарабатывают. Сколько они заработают, столько и посчитают нужным потратить.

– Кто должен распоряжаться фондом, куда должны производиться налоговые отчисления с трансферов?

– Я уверен, что никакого фонда не будет. Это просто абсурдная инициатива. Это исключено, – заявил бывший вице-президент «Локомотива».

Потолок зарплат и назначение судей за 2 часа до матча. Инсайды дня о реформах в футболе

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
