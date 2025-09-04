У Ямаля 2+3 в четырех матчах сезона – вингер «Барсы» и Испании отдал ассист с Болгарией
Ламин Ямаль набрал 5-й результативный балл в сезоне.
Вингер сборной Испании ассистировал Микелю Мерино в матче с Болгарией в отборе ЧМ-2026 (3:0, перерыв).
У Ямаля 2 гола и 3 результативные передачи в четырех матчах нынешнего сезона за «Барселону» и сборную Испании.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
