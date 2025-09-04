У Ямаля 2+3 в четырех матчах сезона – вингер «Барсы» и Испании отдал ассист с Болгарией

Ламин Ямаль набрал 5-й результативный балл в сезоне.

Вингер сборной Испании ассистировал Микелю Мерино в матче с Болгарией в отборе ЧМ-2026 (3:0, перерыв).

У Ямаля 2 гола и 3 результативные передачи в четырех матчах нынешнего сезона за «Барселону» и сборную Испании.

С его статистикой можно ознакомиться здесь .