Медина из «Спартака» подписал контракт с саудовским «Дамаком» («СЭ»)

Хесус Медина перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник уже покинул «Спартак » и заключил контракт с «Дамаком ».

Парагваец не выходил на поле с мая. В прошлом сезоне он провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .