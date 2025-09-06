18

Медина из «Спартака» подписал контракт с саудовским «Дамаком» («СЭ»)

Хесус Медина перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник уже покинул «Спартак» и заключил контракт с «Дамаком».

Парагваец не выходил на поле с мая. В прошлом сезоне он провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Нули России с Иорданией – как вам?24437 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХесус Медина
logoСпартак
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoДамак
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
392 сентября, 01:55
Медина не может найти новый клуб из-за высоких запросов по зарплате. «Спартак» не намерен разрывать контракт с хавбеком (Metaratings)
3221 июля, 10:27
Медина тренируется в общей группе «Спартака». В команде нет отстраненных игроков (Metaratings)
2 июля, 18:54
Главные новости
Соболенко снова выиграла US Open, поражение СКА Ларионова, Португалия с дублем Роналду разгромила Армению, умер Кен Драйден, Клаудиньо объяснил слова про уход из «Зенита» и другие новости
151 минуту назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»
2сегодня, 03:05
Александр Соболев: «Никогда не ставлю целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту»
15сегодня, 01:57
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
вчера, 22:00Тесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
26вчера, 21:53
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
10вчера, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
15вчера, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
22вчера, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
31вчера, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о 5:3 со «Сьоном»: «Молодым сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать. Для их профессионального становления это большой плюс»
28 минут назад
Адамов о статусе запасного в сборной: «Даже если просто тренируешься с лучшими игроками страны – это большая честь и мотивация. Хочется показать себя с лучшей стороны»
150 минут назад
Товарищеские матчи. Мексика и Япония сыграли 0:0, Монтеса удалили на 92-й, Южная Корея победила США в гостях благодаря голу Сона
2сегодня, 03:57
«Гаттузо придал Италии твердость духа – то, чего не хватало». Мойзе Кин после 5:0 с Эстонией
3сегодня, 03:40
Канчельскис о «Локо»: «Дзюба мог остаться и помочь. Молодежь нестабильна: где-то хорошо сыграли и думают, что все умеют. Должна быть пара дядек, чтобы держать всех в тонусе»
2сегодня, 03:19
«Динамо» отдаст ​​​​​​​Смелова в аренду в «Пари НН» с правом выкупа
1сегодня, 02:43
Гасилин о Карпине: «Хочется, чтобы тренер сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за»
2сегодня, 02:30
Экс-форвард ЦСКА Шкурин перешел из «Легии» в «Катовице» за 400 тысяч евро. У него 23 гола за 2 последних сезона в Польше
сегодня, 02:18Фото
Джексон о Кейне: «Надеюсь чему-нибудь у него научиться. Мы хорошо дополняем друг друга на поле»
1сегодня, 01:45
Головин о Батракове и Кисляке: «Качественные игроки, очень талантливые. Большой объем работы, много желания»
сегодня, 01:26