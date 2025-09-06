Медина из «Спартака» подписал контракт с саудовским «Дамаком» («СЭ»)
Хесус Медина перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник уже покинул «Спартак» и заключил контракт с «Дамаком».
Парагваец не выходил на поле с мая. В прошлом сезоне он провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
