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Медина тренируется в общей группе «Спартака». В команде нет отстраненных игроков (Metaratings)

Хесус Медина продолжает заниматься в общей группе «Спартака».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Медина, а также Никита Чернов и Антон Зиньковский на тренировке 1 июля занимались отдельно от основной команды по решению главного тренера Деяна Станковича.

По данным Metaratings.ru, в настоящий момент в «Спартаке» нет игроков, которые отстранены от тренировок в общей группе.

Отмечается, что представители Медины продолжают искать для него новый клуб. Вингера предложили нескольким бразильским командам. Сам Хесус готов к смене команды, а Станкович не против его ухода.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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