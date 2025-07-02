Медина тренируется в общей группе «Спартака». В команде нет отстраненных игроков (Metaratings)

Хесус Медина продолжает заниматься в общей группе «Спартака».

Ранее «Чемпионат» сообщил , что Медина, а также Никита Чернов и Антон Зиньковский на тренировке 1 июля занимались отдельно от основной команды по решению главного тренера Деяна Станковича .

По данным Metaratings.ru, в настоящий момент в «Спартаке » нет игроков, которые отстранены от тренировок в общей группе.

Отмечается, что представители Медины продолжают искать для него новый клуб. Вингера предложили нескольким бразильским командам. Сам Хесус готов к смене команды, а Станкович не против его ухода.

Отец Медины про отстранение: «Мне неизвестно об этом. У него еще год по контракту со «Спартаком»

«Спартак» хочет продать Медину за 1,5-2 млн евро. Хавбек перешел из ЦСКА за 6 млн евро в 2023 году (Metaratings)