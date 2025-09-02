39

Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)

Хесус Медина близок к продолжению карьеры в Саудовской Аравии.

28-летний вингер «Спартака» переходит в «Дамак» из чемпионата Саудовской Аравии, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

В этом сезоне парагвайский футболист не провел ни одного матча за красно-белых. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

В прошлом сезоне хавбек сыграл 18 матчей в Мир РПЛ – на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Хесус Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. Он перешел из ЦСКА за 6 миллионов евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
logoДамак
logoХесус Медина
