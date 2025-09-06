Боец UFC Павлович: «В футбол не играю, травмоопасный вид спорта»

Сергей Павлович не рискует играть в футбол.

– У вас есть какой-то футбольный опыт? Может быть, сами играете иногда?

– Как и у всех, детворой занимались всеми видами спорта. Поэтому тогда играли в футбол часто.

Но сейчас я в футбол не играю, это травмоопасный вид спорта. Можно побежать и связку порвать. Или еще что-то.

Иногда очень хочется! Но стараюсь придерживать себя, чтобы травму никакую не получить, – сказал бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым

Павлович – о сроках восстановления: «2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое»