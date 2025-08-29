Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым
Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.
Мероприятие прошло в рамках рубрики «Спартак.Live» про увлечения игроков команды. Отец Даниила Денисова – чемпион России по смешанным единоборствам.
Сергей Павлович 23 августа выступил на турнире UFC в Шанхае. В главном карде ивента он победил Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.
