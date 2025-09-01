Павлович – о сроках восстановления: «2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое»

Восстановление Сергея Павловича после боя с Кортесом-Акостой займет два месяца.

«Мое восстановление? Оно только сейчас началось. Прошло всего несколько дней после операции. 2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое, и после уже начну подготовку», – сказал боец UFC Сергей Павлович .

Бой между Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой состоялся 23 августа. Павлович победил единогласным решением судей.

После поединка россиянин сделал операция на носу.

