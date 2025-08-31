Сергей Павлович: «Без разницы, кто будет следующим соперником. Главное – приближаться к титулу»

Сергей Павлович не готов назвать имя желаемого соперника.

«Мне без разницы, с кем драться. Главное – приближаться к титулу. Мне нужен пояс. И все равно, у кого он будет», – сказал боец UFC Сергей Павлович .

Напомним, Павлович победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.

«Далее восстановление». Павлович перенес операцию после победы над Кортесом-Акостой

Павлович – о победе решением над Кортесом-Акостой: «Хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял. Немного зол на себя»