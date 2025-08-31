Сергей Павлович: «Без разницы, кто будет следующим соперником. Главное – приближаться к титулу»
Сергей Павлович не готов назвать имя желаемого соперника.
«Мне без разницы, с кем драться. Главное – приближаться к титулу. Мне нужен пояс. И все равно, у кого он будет», – сказал боец UFC Сергей Павлович.
Напомним, Павлович победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
