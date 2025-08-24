Павлович – о победе решением над Кортесом-Акостой: «Хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял. Немного зол на себя»

Сергей Павлович объяснил, почему не нокаутировал Валдо Кортеса-Акосту.

– Ты сказал, что стал новым бойцом с новым стилем, но в комментариях многие критикуют и хотят, чтобы ты «сносил головы». Не передумаешь со стилем или теперь фанатам ждать такого Павловича?

– Честно сказать, сегодня хотел это сделать, но у парня крепкая голова. Я попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял. Немного зол на себя, хотел закончить досрочно и прилагал все усилия для этого, но не получилось, – сказал боец UFC Сергей Павлович .

Напомним, Павлович победил Кортеса-Акосту единогласным решением на UFC Fight Night 257.

Последние два боя Сергей выиграл решением. Остальные шесть побед в UFC одержаны нокаутом в первом раунде.

