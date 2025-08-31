Павлович – о турнире UFC в Белом доме: «Это выводит промоушен на новый уровень»
Сергей Павлович оценил идею проведения турнира UFC на территории Белого дома.
«Это интересная штука. Такого никогда не было. Это выводит UFC на новый уровень. К событию будет прикован еще больший интерес», – сказал боец UFC Сергей Павлович.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что промоушен проведет турнир на территории Белого дома.
Сергей Павлович: «Без разницы, кто будет следующим соперником. Главное – приближаться к титулу»
«Далее восстановление». Павлович перенес операцию после победы над Кортесом-Акостой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости