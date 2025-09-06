Влахович забил в 5 матчах подряд за «Ювентус» и Сербию

Душан Влахович отметился голами в пяти официальных матчах подряд.

Сегодня форвард сборной Сербии поразил ворота Латвии (1:0) в квалификации ЧМ-2026.

Ранее он четыре раза подряд забил за «Ювентус »: «Дженоа» и «Парме» – в Серии А, «Манчестер Сити» и «Видаду» – на клубном чемпионате мира.

Подробно со статистикой 25-летнего Влаховича можно ознакомиться здесь .