«Ювентус» не исключает продление контракта с Влаховичем. Форвард мог бы снизить зарплату и отказаться от 4 млн евро бонуса за лояльность (GdS)

В «Ювентусе» не исключают продление контракта с Душаном Влаховичем.

Туринцы пытались продать 25-летнего форварда этим летом из-за высокой зарплаты.

Оставшись в команде, серб забил в обоих турах Серии А, выйдя на замену.

Никто в «Юве» никогда не ставил под сомнение потенциал игрока, но клуб не хотел бы терять его бесплатно, если он уйдет следующим летом, пишет La Gazzetta dello Sport.

На данный момент решение о продление контракта не принято, но такая возможность не исключается.

Отмечается, что сам игрок никогда не проявлял желания покидать клуб. Поэтому он мог бы согласиться на понижение зарплаты по новому контракту и отказаться от бонуса за лояльность в размере 4 млн евро, который делает его соглашение обременительным.

На данный момент ожидается, что Влахович будет бороться за место в команде. В противном случае он может подписать предварительное соглашение с другим клубом в январе.