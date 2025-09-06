«Интеллектуальный уровень футболистов должно повысить. И чтение помогает разгрузить глаза. Воспринимаю эту инициативу позитивно». Старший тренер России U21 Шабаров о книгах для игроков

Старший тренер молодежной сборной России поддержал идею с книгами для игроков.

«У нас в команде читают. Есть те, кто постоянно с книгой. Их не так много, остальные сидят в телефонах. Может, конечно, тоже читают там.

Однозначно, чтение помогает разгрузить глаза. Конечно, интеллектуальный уровень футболистов должно повысить. Воспринимаю эту инициативу позитивно», – сказал Иван Шабаров.

