«Интеллектуальный уровень футболистов должно повысить. И чтение помогает разгрузить глаза. Воспринимаю эту инициативу позитивно». Старший тренер России U21 Шабаров о книгах для игроков
Старший тренер молодежной сборной России поддержал идею с книгами для игроков.
«У нас в команде читают. Есть те, кто постоянно с книгой. Их не так много, остальные сидят в телефонах. Может, конечно, тоже читают там.
Однозначно, чтение помогает разгрузить глаза. Конечно, интеллектуальный уровень футболистов должно повысить. Воспринимаю эту инициативу позитивно», – сказал Иван Шабаров.
Дегтярев о книгах для футболистов: «Всем спортсменам надо читать. Обязаловки не будет. Может, сделаем передвижную библиотеку, чтобы за каждой сборной ездил автомобиль»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
