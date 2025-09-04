Булыкин об ужесточении лимита: «Поддерживаю идею министра спорта. Только удивлен, что реформу отодвинули на 2028 год. Можно ввести со следующего сезона»

Дмитрий Булыкин поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

«Поддерживаю идею министра спорта об ужесточении лимита на легионеров. Только удивлен, что реформу отодвинули так далеко – 2028 год. Я в принципе полностью поддерживаю нашего министра спорта. Но опять же, хотелось бы, чтобы пораньше лимит ввели. Считаю, что можно со следующего сезона.

У нас есть два трансферных окна, чтобы нормально подготовиться к реформе. Спешки нет, стресса здесь ни для кого не будет. Потому что за это время ты спокойно можешь принять решение, какие иностранцы тебе нужны, а какие нет», – сказал экс-форвард сборной России.